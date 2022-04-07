ОФИЦИАЛЬНО. Арвеладзе сменил Десну на Торпедо Кутаиси

29-летний хавбек «Десны» Леван Арвеладзе воспользовался возможностью сменить клуб из-за российско-украинской войны, которую футболистам предоставили ФИФА и УЕФА.
Арвеладзе подписал контракт с «Торпедо» из Кутаиси. Срок действия договора – до 31 декабря нынешнего года.
Примечательно, что на профессиональном уровне Арвеладзе, который родился в Тбилиси, никогда не играл за грузинские команды. В Украине Леван выступал за «Скалу», «Нафтовик-Укрнафту», «Зарю» и «Десну».
Источник — Sport.ua
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