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ОФИЦИАЛЬНО. Арвеладзе сменил Десну на Торпедо Кутаиси

Опытный полузащитник получит возможность поиграть на исторической родине

  • 07.04.2022 19:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Арвеладзе сменил Десну на Торпедо Кутаиси
© ФК Торпедо Кутаиси

29-летний хавбек «Десны» Леван Арвеладзе воспользовался возможностью сменить клуб из-за российско-украинской войны, которую футболистам предоставили ФИФА и УЕФА.

Арвеладзе подписал контракт с «Торпедо» из Кутаиси. Срок действия договора – до 31 декабря нынешнего года.

Примечательно, что на профессиональном уровне Арвеладзе, который родился в Тбилиси, никогда не играл за грузинские команды. В Украине Леван выступал за «Скалу», «Нафтовик-Укрнафту», «Зарю» и «Десну».

Источник — Sport.ua

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