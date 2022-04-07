Влада ЗИНЧЕНКО: «Наши военные дают хорошей пи*** этой нечисти»

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко обратилась к украинцам и поблагодарила каждого за единение в борьбе против оккупанта.



«Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые в горячие точки едут, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чью-то другую. Это настоящие герои.



Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хорошей пи**ы этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!», – сказала Влада.