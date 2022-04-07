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Влада ЗИНЧЕНКО: «Наши военные дают хорошей пи*** этой нечисти»

Жена Александра Зинченко – о борьбе против оккупантов

  • 07.04.2022 19:10
  • 987 просмотров
  • 4 комментария
Влада ЗИНЧЕНКО: «Наши военные дают хорошей пи*** этой нечисти»
© Instagram. Влада Зинченко

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко обратилась к украинцам и поблагодарила каждого за единение в борьбе против оккупанта.
 
«Смотря на все, наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые в горячие точки едут, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чью-то другую. Это настоящие герои.
 
Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают хорошей пи**ы этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!», – сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Simargl, 07.04.2022 19:36
    +6
    sl1d3r1985, 07.04.2022 19:31
    фига какая патриотка из Лондона наблюдает !!!Все видит , все знает , всех уважает ! Умничка ! Это вам не по подвалам в Мариуполе 30 дней света белого не видеть , из Лондона оказывается сообщают что мы где то выигрываем !
    А ты сейчас из подвала в Луганске пишешь?
    Ссылка
    Simargl, 07.04.2022 20:24
    0
    sl1d3r1985, 07.04.2022 20:22
    из кровати твоей мамки ! Она кстати просила передать тебе чтоб ты кастрюлю на голове поправил !
    Аха полуд.урок вся на что смог твой мозг?
    Ссылка
    online
    sl1d3r1985, 07.04.2022 20:22
    -1
    Simargl, 07.04.2022 19:36
    А ты сейчас из подвала в Луганске пишешь?
    из кровати твоей мамки ! Она кстати просила передать тебе чтоб ты кастрюлю на голове поправил !
    Ссылка
    online
    sl1d3r1985, 07.04.2022 19:31
    -6
    фига какая патриотка из Лондона наблюдает !!!Все видит , все знает , всех уважает ! Умничка ! Это вам не по подвалам в Мариуполе 30 дней света белого не видеть , из Лондона оказывается сообщают что мы где то выигрываем !
    Ссылка
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