Дарья СЭВИЛЛ: «Не могла поверить в то, что мы сделали такое с соседями»

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (Гаврилова) поделилась мнением о российском вторжении в Украину.

«Когда началась война, я сразу же написала нескольким своим друзьям - игрокам из Украины. Я плакала несколько дней. Я не могла поверить в происходящее. В то, что россия, что мы – я говорю мы, потому что не могу отрицать, что я русская – сделали такое с нашими соседями, нашими братьями.

Лучшим моим решением в жизни был переезд в Австралию, но я просто подумала «Как ты можешь быть аполитичной?». Поэтому решила: «Окей, я дам всем знать, на чьей я стороне».

Если ты россиянин, сейчас очень тяжело высказывать свое мнение. Если я вернусь туда, то окажусь в тюрьме за свои высказывания. Конечно, мое мнение не такое важное, но именно так и происходит с участниками протестов. Людей просто тащат в автозаки и сажают в тюрьму, ты не можешь ничего написать в соцсетях. Это ужасно. Там пропаганда, фейковые новости. Это кошмар», – сказала теннисистка.

Отметим, что Дарья родилась в Москве, но в 2014 году получила австралийское гражданство и сейчас защищает цвета именно этого флага.