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А жаль. УЕФА не планирует прекращать трансляции турниров в россии

Чеферин считает, что сейчас не время

  • 07.04.2022 18:20
  • 317 просмотров
  • 1 комментарий
А жаль. УЕФА не планирует прекращать трансляции турниров в россии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что еврокубки и другие турниры под эгидой организации пока что будут транслироваться в россии.

Чеферин считает, что сейчас не время для пересмотра ТВ-контрактов, но все может измениться в любую минуту. В этот момент УЕФА не обсуждает данный вопрос.

Ранее УЕФА из-за агрессии россии в Украине разорвал контракт с Газпромом.

Источник — Independent

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    PETP0, 07.04.2022 18:31
    +1
    Та Боже з ними, хай дивляться, убогі, вони все одно переривають трансляції як тільки побачать наш прапор! Реагують, як чорти на ладан. Хоча чому як?
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