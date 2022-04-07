А жаль. УЕФА не планирует прекращать трансляции турниров в россии

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что еврокубки и другие турниры под эгидой организации пока что будут транслироваться в россии.

Чеферин считает, что сейчас не время для пересмотра ТВ-контрактов, но все может измениться в любую минуту. В этот момент УЕФА не обсуждает данный вопрос.

Ранее УЕФА из-за агрессии россии в Украине разорвал контракт с Газпромом.