А жаль. УЕФА не планирует прекращать трансляции турниров в россии

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что еврокубки и другие турниры под эгидой организации пока что будут транслироваться в россии.
Чеферин считает, что сейчас не время для пересмотра ТВ-контрактов, но все может измениться в любую минуту. В этот момент УЕФА не обсуждает данный вопрос.
Ранее УЕФА из-за агрессии россии в Украине разорвал контракт с Газпромом.
Источник — Independent
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