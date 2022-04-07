Ангелина Калинина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



В третьем круге украинка сразится против 12-й сеяной Ализе Корне из Франции (№34 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Фернандес - Линетт, ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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