Михаил МУДРИК: «Этими матчами мы напомним миру о войне в Украине»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик надеется, что благотворительные матчи помогут собрать деньги для вооруженных сил Украины.

– Все вырученные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле.

- Что бы ты хотел сейчас сказать всем украинцам?

– Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едины и не теряйте надежды, что все скоро закончится, – сказал Мудрик.