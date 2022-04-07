Михаил МУДРИК: «Этими матчами мы напомним миру о войне в Украине»

Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик надеется, что благотворительные матчи помогут собрать деньги для вооруженных сил Украины.
– Все вырученные деньги от этих матчей пойдут на помощь нашим ВСУ. Для футболистов это будет хорошая возможность прославить Украину и напомнить всему миру о войне на нашей земле.
- Что бы ты хотел сейчас сказать всем украинцам?
– Не сдавайтесь. Верьте в нашу победу, будьте едины и не теряйте надежды, что все скоро закончится, – сказал Мудрик.
Источник — Футбол 1/2/3
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