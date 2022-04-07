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ФОТО. Игроки Шахтера прибыли в Стамбул. Ждут Де Дзерби

Команда будет работать в Турции

  • 07.04.2022 14:25
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ФОТО. Игроки Шахтера прибыли в Стамбул. Ждут Де Дзерби
© shakhtar.com

С 7 апреля игроки «Шахтера» начинают собираться в Турции, где вскоре начнут подготовку к ряду благотворительных матчей.

В ближайшее время «Шахтер» будет базироваться в Стамбуле. Сюда уже прибыла часть украинских футболистов, остальные игроки должны присоединиться вскоре.

Сегодня ожидается приезд тренерского штаба «оранжево-черных». Как только наставники соберут команду и оценят состояние каждого игрока, будет запущен тренировочный процесс.

Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» проведут 13 и 19 апреля.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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