ФОТО. Игроки Шахтера прибыли в Стамбул. Ждут Де Дзерби

С 7 апреля игроки «Шахтера» начинают собираться в Турции, где вскоре начнут подготовку к ряду благотворительных матчей.

В ближайшее время «Шахтер» будет базироваться в Стамбуле. Сюда уже прибыла часть украинских футболистов, остальные игроки должны присоединиться вскоре.

Сегодня ожидается приезд тренерского штаба «оранжево-черных». Как только наставники соберут команду и оценят состояние каждого игрока, будет запущен тренировочный процесс.

Первые матчи в рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» проведут 13 и 19 апреля.