Нещерет, Царенко и Диалло - в основе Динамо на матч Юношеской Лиги УЕФА

Сегодня в 15:00 начнется матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА между «Динамо» U-19 и «Спортингом» U-19.
Матч должен был состояться в Киеве, однако из-за войны игру перенесли в Румынию.
Динамо: Нещерет, Малыш, Боль, Дьячук, Бенедюк, Бражко, Яцык, Царенко, Волошин, Диалло, Близниченко
В запасе: Игнатенко, Скрипник, Горбач, Мельниченко, Танчак, Опанасенко, Мехди
Источник — Sport.ua
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