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Клуб Коваленко проявляет интерес к бывшему шеф-скауту Шахтера

Жозе Боту может продолжить карьеру в Италии

  • 07.04.2022 10:36
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Клуб Коваленко проявляет интерес к бывшему шеф-скауту Шахтера
© Instagram. Жозе Боту

Руководство итальянской «Специи», за которую ныне выступает украинец Виктор Коваленко, рассматривает возможность усиления менеджмента клуба на следующий сезон, в котором, как надеются боссы, команда продолжит выступления в Серии А, сумев сохранить прописку в элите.

Одним из тех, кто может пополнить менеджмент «Специи» является 56-летний португалец Жозе Боту. Итальянцы рассматривают возможность его приглашения на пост спортивного директора клуба.

Жозе Боту известен в Украине в качестве шеф-скаута «Шахтера». Донецкий клуб португалец покинул в конце минувшего года, после чего перешел на работу спортивным директором в греческий ПАОК, с которым продолжает сотрудничество и по сей день.

Источник — Calcio Spezia

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