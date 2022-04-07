Клуб Коваленко проявляет интерес к бывшему шеф-скауту Шахтера

Руководство итальянской «Специи», за которую ныне выступает украинец Виктор Коваленко, рассматривает возможность усиления менеджмента клуба на следующий сезон, в котором, как надеются боссы, команда продолжит выступления в Серии А, сумев сохранить прописку в элите.

Одним из тех, кто может пополнить менеджмент «Специи» является 56-летний португалец Жозе Боту. Итальянцы рассматривают возможность его приглашения на пост спортивного директора клуба.

Жозе Боту известен в Украине в качестве шеф-скаута «Шахтера». Донецкий клуб португалец покинул в конце минувшего года, после чего перешел на работу спортивным директором в греческий ПАОК, с которым продолжает сотрудничество и по сей день.