КОСТЮЧЕНКО: «Будем делать все, чтобы у детей были условия для футбола»

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко поблагодарил УЕФА и клубы, которые помогают Украине и рассказал, куда отправляют украинских детишек.
«Хочу поблагодарить всех коллег, партнеров из УЕФА, профессиональных футбольных лиг, которые продолжают нам помогать и принимают у себя наших будущих звезд украинского футбола, наших футболистов. Недавно самолетом перелетели группы из Черновицкой, Черниговской, Запорожской, Киевской, Волынской областей в Турцию.
Сегодня перелетают самолетом в Италию из Венгрии дети из Закарпатья. Уверен, что мы будем делать все, чтобы собрать наших футбольных детишек и сделать условия для занятия футболом. Открывается у нас футбольный хаб на Закарпатье, Черновцах, во Львове», - сказал Костюченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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