Матч Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА рассудят бельгийцы

В четверг, 7 апреля, киевское «Динамо» U19 проведет поединок 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против лиссабонского «Спортинга».
Встречу обслужит бельгийская бригада арбитров. Главным арбитром будет Брам ван Дриске, ассистенты – Ив де Нев и Кевин Монтени.
Матч состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Жулешти», начало – 15:00 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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