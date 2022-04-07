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Матч Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА рассудят бельгийцы

В четверг юношеская команда «Динамо» проведет важный поединок

  • 07.04.2022 01:15
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Матч Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА рассудят бельгийцы
© ФК Динамо Киев

В четверг, 7 апреля, киевское «Динамо» U19 проведет поединок 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против лиссабонского «Спортинга».

Встречу обслужит бельгийская бригада арбитров. Главным арбитром будет Брам ван Дриске, ассистенты – Ив де Нев и Кевин Монтени.

Матч состоится в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Жулешти», начало – 15:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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