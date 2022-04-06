Калинина впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



Во втором круге украинка переиграла пятую сеяную Елену Рыбакину из Казахстана (№18 WTA).



Чарльстон. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 2:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Ангелина впервые переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга, ранее было пять поражений.



В следующем раунде Калинина сразится против 12-й сеяной Ализе Корне из Франции.