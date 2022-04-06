УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Калинина впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA

Ангелина одолела пятую сеяную на турнире в Чарльстоне

  • 06.04.2022 22:55
  • 661 просмотр
  • 1 комментарий
Калинина впервые в карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
Во втором круге украинка переиграла пятую сеяную Елену Рыбакину из Казахстана (№18 WTA).
 
Чарльстон. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:4, 2:6, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Ангелина впервые переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга, ранее было пять поражений.
 
В следующем раунде Калинина сразится против 12-й сеяной Ализе Корне из Франции.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Sashamar, 06.04.2022 23:01
    0
    "Вперше в кар'єрі, вперше в кар'єрі..." 😊. А нічого дивного, вона просто раніше на такому рівні не грала, а то б давно почала вигравати . Вона ж спеціалістка по грунту 
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности