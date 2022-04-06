Заря была против. ФИФА разрешила Кочергину играть в Польше

По информации ТаТоТаке, польский клуб «Ракув» получил от ФИФА разрешение зарегистрировать контракт украинского полузащитника Владислава Кочергина.
Сообщается, что «Заря» была против такого варианта развития событий, а игрок разорвал договор в одностороннем порядке. Кочергин из-за конфликта с клубом не играл за первую команду, но его контракт завершался летом 2022 года.
Контракт Владислава с новым клубом рассчитан на три года.
Источник — ТаТоТаке
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