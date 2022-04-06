ФОТО. Динамо продолжает тренировки в Румынии

Игроки «Динамо» продолжают работу в Румынии, где команда готовится к благотворительным матчам.

Киевляне провели интенсивную тренировку, а затем сыграли мини-турнир. Мирча Луческу разделил состав на три команды, которые играли между собой.

После завершения турнира команда отправилась на восстановительные процедуры, чтобы уже завтра утром в полной боевой готовности снова выйти на футбольное поле. После обеда чемпионы Украины запланировали выезд в Бухарест на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг», чтобы поддержать своих молодых партнеров в важном еврокубковом поединке.