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ФОТО. Динамо продолжает тренировки в Румынии

Киевляне пытаются набрать форму

  • 06.04.2022 22:12
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ФОТО. Динамо продолжает тренировки в Румынии
© fcdynamo.kiev.ua

Игроки «Динамо» продолжают работу в Румынии, где команда готовится к благотворительным матчам.

Киевляне провели интенсивную тренировку, а затем сыграли мини-турнир. Мирча Луческу разделил состав на три команды, которые играли между собой.

После завершения турнира команда отправилась на восстановительные процедуры, чтобы уже завтра утром в полной боевой готовности снова выйти на футбольное поле. После обеда чемпионы Украины запланировали выезд в Бухарест на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг», чтобы поддержать своих молодых партнеров в важном еврокубковом поединке.

Источник — ФК Динамо Киев

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