ФОТО. Динамо продолжает тренировки в Румынии

Игроки «Динамо» продолжают работу в Румынии, где команда готовится к благотворительным матчам.
Киевляне провели интенсивную тренировку, а затем сыграли мини-турнир. Мирча Луческу разделил состав на три команды, которые играли между собой.
После завершения турнира команда отправилась на восстановительные процедуры, чтобы уже завтра утром в полной боевой готовности снова выйти на футбольное поле. После обеда чемпионы Украины запланировали выезд в Бухарест на матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Динамо» - «Спортинг», чтобы поддержать своих молодых партнеров в важном еврокубковом поединке.
Источник — ФК Динамо Киев
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