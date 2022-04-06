Завацкая в двухдневном трехсетовом триллере проиграла седьмой ракетке мира

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче второго круга, который затянулся на два дня из-за дождя, украинка проиграла Каролине Плишковой из Чехии (№7 WTA).
Чарльстон. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 5:7, 4:6
Во вторник встреча была приостановлена из-за дождя при счете 7:5, 2:3.
Для Плишковой, которая пропустила несколько месяцев из-за перелома, это первая победа в текущем сезоне.
В следующем раунде чешка сразится против Чжэн Циньвэнь из Китая или Екатерины Александровой.
Источник — Sport.ua
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