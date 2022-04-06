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Завацкая в двухдневном трехсетовом триллере проиграла седьмой ракетке мира

Катарина обидно уступила Каролине Плишковой в Чарльстоне

  • 06.04.2022 21:30
  • 1126 просмотров
  • 2 комментария
Завацкая в двухдневном трехсетовом триллере проиграла седьмой ракетке мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
В матче второго круга, который затянулся на два дня из-за дождя, украинка проиграла Каролине Плишковой из Чехии (№7 WTA). 
 
Чарльстон. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 7:5, 5:7, 4:6

Во вторник встреча была приостановлена из-за дождя при счете 7:5, 2:3.

Для Плишковой, которая пропустила несколько месяцев из-за перелома, это первая победа в текущем сезоне.
 
В следующем раунде чешка сразится против Чжэн Циньвэнь из Китая или Екатерины Александровой. 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Володимир Коваленко, 06.04.2022 21:40
    +4
    ДОБРОСОВІСНО РЕСПЕКТ і перемоги будуть !
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    Александр Ад, 06.04.2022 21:34
    +4
    боролася Катя до останього но...все рівно молодець!
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