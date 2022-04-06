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Президент Вереса: «Мы не против выезда Шахтера и Динамо из Украины»

Иван Надеин - о действиях грандов УПЛ

  • 06.04.2022 20:13
  • 742 просмотра
  • 1 комментарий
Президент Вереса: «Мы не против выезда Шахтера и Динамо из Украины»
© veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин нормально относится к тому, что «Динамо» и «Шахтер» с украинскими игроками в составе покинули страну во время войны.

«Мы не против, что «Шахтер» или «Динамо» выехали из Украины с украинскими игроками. Там много игроков сборной, возможно, они так подготовятся к стыковому матчу».

«Понятно, что к войне, наверное, футболисты не очень приспособлены. И если они больше пользы принесут в поединках за сборную Украины, то мы только за», - сказал Надеин.

Источник — ФК Верес

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк, 06.04.2022 20:15
    -1
    Суркисами и азметкой прогиб засчитан... 
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