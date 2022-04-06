Президент Вереса: «Мы не против выезда Шахтера и Динамо из Украины»

Президент «Вереса» Иван Надеин нормально относится к тому, что «Динамо» и «Шахтер» с украинскими игроками в составе покинули страну во время войны.

«Мы не против, что «Шахтер» или «Динамо» выехали из Украины с украинскими игроками. Там много игроков сборной, возможно, они так подготовятся к стыковому матчу».

«Понятно, что к войне, наверное, футболисты не очень приспособлены. И если они больше пользы принесут в поединках за сборную Украины, то мы только за», - сказал Надеин.