ФОТО. Форвард Вереса вступил в тероборону

Форвард «Вереса» Михаил Сергийчук встал на защиту Украины с оружием в руках. Он вступил в территориальную оборону города Ровно:
Источник — Instagram
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Форвард «Вереса» Михаил Сергийчук встал на защиту Украины с оружием в руках. Он вступил в территориальную оборону города Ровно:
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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