Игрок Ромы присоединился к помощи украинским беженцам

Форвард «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави сообщил, что приобщился к помощи украинским беженцам и призвал других поступать аналогично:
«Я знаю и поддерживаю Cesvi (одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии – прим.) долгое время и теперь хочу отреагировать на кризис в Украине.
Поэтому я решил поддержать центр «Маленький принц» в Сигити, Румыния, где Cesvi дает убежище матерям с бежавшими от войны детьми.
В такое трудное время очень важно дать этим семьям максимальную поддержку. Давайте помогать вместе, пожертвуйте деньги для Украины», – написал Эль-Шаарави.
Источник — Instagram
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