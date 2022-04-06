Игрок Ромы присоединился к помощи украинским беженцам

Форвард «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави сообщил, что приобщился к помощи украинским беженцам и призвал других поступать аналогично:

«Я знаю и поддерживаю Cesvi (одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии – прим.) долгое время и теперь хочу отреагировать на кризис в Украине.

Поэтому я решил поддержать центр «Маленький принц» в Сигити, Румыния, где Cesvi дает убежище матерям с бежавшими от войны детьми.

В такое трудное время очень важно дать этим семьям максимальную поддержку. Давайте помогать вместе, пожертвуйте деньги для Украины», – написал Эль-Шаарави.