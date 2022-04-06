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Игрок Ромы присоединился к помощи украинским беженцам

Стефан Эль-Шаарави сотрудничает с гуманитарной организацией

  • 06.04.2022 19:06
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Игрок Ромы присоединился к помощи украинским беженцам
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Эль-Шаарави

Форвард «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль-Шаарави сообщил, что приобщился к помощи украинским беженцам и призвал других поступать аналогично:

«Я знаю и поддерживаю Cesvi (одна из крупнейших гуманитарных организаций Италии – прим.) долгое время и теперь хочу отреагировать на кризис в Украине.

Поэтому я решил поддержать центр «Маленький принц» в Сигити, Румыния, где Cesvi дает убежище матерям с бежавшими от войны детьми.

В такое трудное время очень важно дать этим семьям максимальную поддержку. Давайте помогать вместе, пожертвуйте деньги для Украины», – написал Эль-Шаарави.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stephan El Shaarawy (@stewel92)

Источник — Instagram

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