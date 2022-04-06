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Влада Зинченко рассказала, где находится ее семья во время войны

Родные и близкие Влады в относительной безопасности

  • 06.04.2022 18:42
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Влада Зинченко рассказала, где находится ее семья во время войны
© Instagram. Влада Зинченко

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко рассказала, где сейчас находится ее семья. 
 
«Не хочу гневить Бога. К счастью, моя семья относительно в безопасности, они находятся в Виннице. Если можно так сказать, Винница в относительной безопасности, все риски и удары остаются с воздуха.
 
К счастью, мои родные и близкие люди – все живы и здоровы, но я не представляю, что происходит с теми людьми, которые потеряли детей, мужа, родителей, дома. Возможно, будет звучать цинично, но кто-то потерял смысл жизни.
 
Справляюсь с этим всем, как и все украинцы. Как сейчас видите, импульсивность, не всегда удается подобрать уместные и точные слова, но живем. Что нам остается делать? Боремся на информационных фронтах, продолжаем поддерживать Украину, наших людей», – сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

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