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Александр КАРАВАЕВ: «Русских военных даже зверями назвать нельзя»

Хавбек «Динамо» - о войне в Украине

  • 06.04.2022 18:47
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Александр КАРАВАЕВ: «Русских военных даже зверями назвать нельзя»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Караваев поделился своим мнением по поводу войны в Украине и серии благотворительных матчей команды:

– Саша, разумеется, сейчас трудно сконцентрироваться на работе. Как это удается сделать?
- Только благодаря поддержке нашего народа, который показал, что является единым целым, и нас нельзя сломить. Мы будем сражаться до последнего. Видим, какие смелые у нас военные, и это мужество есть только у нашего народа. Очень досадно каждый день читать об ужасах, происходящих на территории нашей страны. За все это русских военных даже зверями назвать нельзя. Они не дают шанса мирному населению. Но я хочу поблагодарить, низкий поклон всем отчаянно защищающим нашу землю, для этого нужна большая отвага.

Мы со своей стороны, как можем, будем помогать. Мы не умеем воевать, но будем воевать в переносном смысле слова на футбольном поле. Так что можем своим оружием, своими ногами на поле, дать какую-то надежду, помочь соотечественникам. И мы будем делать все возможное. Конечно, очень тяжело тренироваться – в первую очередь морально. Слушая рассказы дедушек и бабушек, какие ужасы происходили во время Второй Мировой войны, никто не мог подумать, что в нашей стране возможно такое. И что будет делать это, так сказать, соседнее с нами государство, которое говорило, что всегда с нами вместе будет, а на самом деле оказалось нашим наибольшим врагом.

Хочу еще раз поблагодарить всех. Уверен, что мы обязательно победим. Слава Украине!

- Мирча Луческу перед тренировкой говорил, что мы должны брать пример с наших военных, защищающих страну. Действительно ли футболисты, выходя на тренировку, думают об этих ребятах?
– Конечно! И не только перед тренировками – даже общаясь друг с другом, между собой, всегда сходимся во мнении, что наши военные – это настоящие герои. Как они защищают Украину, их мужество… Сейчас это самое главное, и они показывают, что могут украинцы. Мы же на футбольном поле должны выйти и показать результат – и это меньше всего, что мы можем сделать. Большая гордость от того, что мы украинцы, и у нас такой народ. Уверен, что победа будет за нами.

– Какая сейчас миссия у футболистов «Динамо» во время евротурне?
- Думаю, это нужно нашей стране. С оружием в руках мы вряд ли смогли бы чем-нибудь помочь, даже если бы научились стрелять. Наверное, к этому нужно готовиться годами. Как показала практика, наши военные очень хорошо обучены, мы же, если есть такая возможность, должны выходить, сыграть с топ-клубами Европы и собрать как можно больше средств для помощи нашей армии, а также нуждающимся среди гражданского населения. Таких людей очень много, и хочется, чтобы как можно скорее наступил мир. И мы также своими усилиями будем помогать тем, кто в этом больше нуждается.

– Многие футболисты «Динамо» помогают армии финансово, хотя и не афишируют этого…
- Афишировать нет смысла, ведь у каждого есть свое мнение. Если ты хочешь, то делаешь без лишних слов, если не хочешь – значит, у тебя такая позиция. Конечно, все это делают: кто тысячу может перечислить, кто 10 тысяч, кто - 100 тысяч. Понимаем, что в помощи нуждаются как военные, так и гражданское население, выезжающее с горячих точек. Поэтому будем продолжать это делать, а сейчас есть еще дополнительная возможность зарабатывать для наших соотечественников на футбольных полях. Я считаю, что это наша миссия, наша помощь, которую мы можем оказать. Думаю, это лучше, чем если бы мы сидели и ничего не делали.

– В какой форме пребывает команда и ты лично? Все же месяц без футбола находились, хотя перед этим после трех тренировочных сборов набрали хорошие кондиции перед возобновлением сезона...
– Все, кто знаком со спецификой спорта, понимает, что важно находиться в игровом тонусе. А когда ты постоянно тренируешься, его никак не будет. Но сейчас все понимают, какая сейчас ситуация, и мы выходим из нее, имея возможность тренироваться, чтобы быть максимально подготовленными к каждому матчу. В любой момент нам могут сказать, что через три-четыре дня у нас игра с той или иной топ-командой, и мы должны быть готовыми к этому. А пример для нас – это наши военные. Казалось, они не были готовы к нападению врага, но на самом деле все оказалось наоборот. И еще раз хочу поблагодарить их за мужество.

Источник — ФК Динамо Киев

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