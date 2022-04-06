Евгений ШАХОВ – русским в Европе: «Не*** родину любить на расстоянии»

Полузащитник АЕКа Евгений Шахов отреагировал на автомобильные марши россиян в европейских странах.
«Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.
Не*** родину любить на расстоянии», – написал Шахов в инстаграме.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.