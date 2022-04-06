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Евгений ШАХОВ – русским в Европе: «Не*** родину любить на расстоянии»

Украинский футболист предлагает им вернуться домой

  • 06.04.2022 18:33
  • 921 просмотр
  • 2 комментария
Евгений ШАХОВ – русским в Европе: «Не*** родину любить на расстоянии»
© Павел Кубанов. Евгений Шахов

Полузащитник АЕКа Евгений Шахов отреагировал на автомобильные марши россиян в европейских странах.
 
«Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.
 
Не*** родину любить на расстоянии», – написал Шахов в инстаграме.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Sukiyaki, 06.04.2022 19:10
    +2
    О,это быдло оттуда трактором не вытянешь.
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    online
    umnuy2, 06.04.2022 18:51
    -5
    а сам то где?в Греции. Оттуда любит Украину
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