Евгений ШАХОВ – русским в Европе: «Не*** родину любить на расстоянии»

Полузащитник АЕКа Евгений Шахов отреагировал на автомобильные марши россиян в европейских странах.



«Считаю, что все россияне, которые находятся в других странах и при этом проводят марши в поддержку российской агрессии в Украине, должны быть депортированы обратно в Россию.



Не*** родину любить на расстоянии», – написал Шахов в инстаграме.