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Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Боготе

  • 06.04.2022 18:05
  • 296 просмотров
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Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 250 в Боготе.
 
Во втором круге украинка сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Мария – Петерсон. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли между собой один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Горгодзе (№120 WTA) или Лауры Пигосси (№212 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник — Sport.ua

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