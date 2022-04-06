Даяна Ястремская – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) продолжает борьбу на турнире WTA 250 в Боготе.



Во втором круге украинка сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Мария – Петерсон. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли между собой один раз, победила украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Катерины Горгодзе (№120 WTA) или Лауры Пигосси (№212 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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