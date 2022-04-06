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Влада ЗИНЧЕНКО: «У русских просыпается агрессия, поддержка власти»

Жена известного футболиста увидела изменения за время войны

  • 06.04.2022 17:40
  • 1230 просмотров
  • 1 комментарий
Влада ЗИНЧЕНКО: «У русских просыпается агрессия, поддержка власти»
© Instagram. Влада Зинченко

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко рассказала, что считает каждого россиянина зомбированным пропагандой, которая льется с федеральных каналов.
 
«Мне тяжело это понять. Если брать людей старшего возраста, которым за 60, проживших всю жизнь в этой зомбации, это один вопрос. А когда мы говорим за молодежь, людей, которые путешествуют по Европе и миру, и если они поддаются этой пропаганде, тогда я этого не понимаю.
 
Мы живем в такое время, когда есть множество ресурсов, возможности наблюдать за независимой информацией, независимыми информационными ресурсами, а люди этого не делают.
 
Мне кажется, если мы говорим о первой неделе войны, то «адекватной» поддержки со стороны россии, адекватных россиян, как мы тогда говорили, было больше, чем сейчас. У них сейчас наоборот – просыпается агрессия, они начинают поддерживать... Эта их свастика», – сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex AS, 06.04.2022 18:24
    +1
    Она у них и не засыпала, если поглядеть все годы и агрессию против множества стран
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