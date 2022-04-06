Влада ЗИНЧЕНКО: «У русских просыпается агрессия, поддержка власти»

Телеведущая и журналистка Влада Зинченко рассказала, что считает каждого россиянина зомбированным пропагандой, которая льется с федеральных каналов.



«Мне тяжело это понять. Если брать людей старшего возраста, которым за 60, проживших всю жизнь в этой зомбации, это один вопрос. А когда мы говорим за молодежь, людей, которые путешествуют по Европе и миру, и если они поддаются этой пропаганде, тогда я этого не понимаю.



Мы живем в такое время, когда есть множество ресурсов, возможности наблюдать за независимой информацией, независимыми информационными ресурсами, а люди этого не делают.



Мне кажется, если мы говорим о первой неделе войны, то «адекватной» поддержки со стороны россии, адекватных россиян, как мы тогда говорили, было больше, чем сейчас. У них сейчас наоборот – просыпается агрессия, они начинают поддерживать... Эта их свастика», – сказала Влада.