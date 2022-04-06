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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Скучаю по мирному и целому Киеву»

Хавбек «Динамо» ждет завершения войны

  • 06.04.2022 17:40
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Скучаю по мирному и целому Киеву»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков у себя в Инстаграме выложил фото мирного довоенного Киева и выразил надежду, что столица Украины скоро снова станет такой:

«Скучаю по мирному, спокойному и целому Киеву и всей Украине, как и каждый украинец. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом, и он станет еще прекраснее. Слава Украине!».

Источник — Instagram

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