Виктор ЦЫГАНКОВ: «Скучаю по мирному и целому Киеву»

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков у себя в Инстаграме выложил фото мирного довоенного Киева и выразил надежду, что столица Украины скоро снова станет такой:
«Скучаю по мирному, спокойному и целому Киеву и всей Украине, как и каждый украинец. Мы обязательно сделаем все для того, чтобы отстроить наш дом, и он станет еще прекраснее. Слава Украине!».
Источник — Instagram
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