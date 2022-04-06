Сачко проиграл матч второго круга в рамках грунтового турнира в Италии

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступления в рамках челленджера в Сан-Ремо в одиночном разряде
Во втором круге украинец проиграл седьмому сеяному итальянцу Томасу Фаббиано.
Сан-Ремо. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Томас Фаббиано (Италия) – 5:7, 6:3, 5:7
Виталий продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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