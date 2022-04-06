Крутых не смог преодолеть первый круг на челленджере в Мурсии

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил борьбу в одиночном разряде челленджера в Мурсии.
В первом раунде основы украинец, который преодолел сито квалификации, уступил четвертому сеяному представителю Китайского Тайбэя Цзэну Чжуньсиню.
Мурсия. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Цзэн Чжуньсинь (Китайский Тайбэй) – 3:6, 3:6
Алексей продолжит выступления на турнире в парном разряде.
Источник — Sport.ua
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