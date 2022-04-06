Владимир ПЯТЕНКО: «Русские в а****, что их здесь не встречают с пирожками»

Главный тренер женской команды «Динамо» Владимир Пятенко рассказал об ожиданиях россиян.



«Русские в а**** от того, что их здесь не встречают с пирожками. На сегодняшний день вся страна объединилась, у нас одна политическая партия – это Украина. Одно вероисповедание – это Украина. Одна команда – это Украина», – сказал Пятенко.