ВИДЕО. Возняцки обыграла Кербер в прощальном матче

Экс-первые ракетки мира Каролин Возняцки и Анжелик Кербер провели выставочный поединок в Копенгагене.
Матч прошел на «Роял-Арене» и собрал около 10 000 зрителей.
Датчанка обыграла немку со счетом 7:5, 6:4. Это был прощальный матч Возняцки.
На официальном уровне теннисистки провели 15 встреч, немка выиграла на одну больше.
Her last “Game. Set. Match.” @CaroWozniacki 🎾 @AngeliqueKerber#Kerber #Wozniacki pic.twitter.com/g1MOC3YcZA— Yle🕊️ (@misstarslover_) April 5, 2022
Источник — Sport.ua
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