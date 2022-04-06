ВИДЕО. Возняцки обыграла Кербер в прощальном матче

Экс-первые ракетки мира Каролин Возняцки и Анжелик Кербер провели выставочный поединок в Копенгагене.



Матч прошел на «Роял-Арене» и собрал около 10 000 зрителей.



Датчанка обыграла немку со счетом 7:5, 6:4. Это был прощальный матч Возняцки.

На официальном уровне теннисистки провели 15 встреч, немка выиграла на одну больше.