Влада ЗИНЧЕНКО: «По-русски теперь могу только послать россиян на***»

Телеведущая и журналист Влада Зинченко заявила о том, что не видит смысла после стольких дней войны обращаться к россиянам, чтобы они повлияли на свое правительство и помогли остановить войну в Украине.



«Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне не сложно общаться на русском, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: «Идите на*уй».



Извиняться за эти слова, я не буду. Это все.



Я считаю, что после стольких дней войны продолжать стучаться к российскому народу – нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке, – сказала Влада.