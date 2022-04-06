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Влада ЗИНЧЕНКО: «По-русски теперь могу только послать россиян на***»

Жена известного футболиста считает, что стучаться к российскому народу нет никакого смысла

  • 06.04.2022 15:34
  • 1077 просмотров
  • 2 комментария
Влада ЗИНЧЕНКО: «По-русски теперь могу только послать россиян на***»
© Инстаграм Влады Зинченко

Телеведущая и журналист Влада Зинченко заявила о том, что не видит смысла после стольких дней войны обращаться к россиянам, чтобы они повлияли на свое правительство и помогли остановить войну в Украине. 
 
«Вы просите провести интервью на русском языке, чтобы нас услышали россияне. Мне не сложно общаться на русском, но уже прошло более сорока дней войны и все, что я могу сказать на этом языке, чтобы меня услышало как можно больше россиян: «Идите на*уй».
 
Извиняться за эти слова, я не буду. Это все.
 
Я считаю, что после стольких дней войны продолжать стучаться к российскому народу – нет никакого смысла. Лучше подойду и трижды головой о стену ударюсь, пользы будет больше. Как минимум, кровоток в голове улучшится. К сожалению, там не к кому стучаться. Может перед ними на колени встать? Делать этого не буду, дальше буду общаться на украинском языке, – сказала Влада.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    olegnud02, 06.04.2022 16:44
    0
    Орест Копиця, 06.04.2022 15:57
    А як же спілкування з російськомовним Сашком?..
    Так з ним вона українською спілкується а сашко російською спілкувався
    Ссылка
    Орест Копиця, 06.04.2022 15:57
    -4
    А як же спілкування з російськомовним Сашком?..
    Ссылка
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