Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



Во втором круге украинка сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Путинцева - Анисимова, ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Ализе Корне из Франции или Хейли Баптист из США.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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