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Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чарльстоне

  • 06.04.2022 14:25
  • 363 просмотра
  • 1 комментарий
Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
Во втором круге украинка сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Путинцева - Анисимова, ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ализе Корне из Франции или Хейли Баптист из США.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 06.04.2022 15:12 (изменен)
    0
    Калинина пора приближаться к топ-30, жаль много защищать придется и к РГ, мы вряд-ли ее там увидим, а на ЮС Орен вполне вероятно!
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