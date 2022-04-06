Ангелина Калинина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Во втором круге украинка сразится против Елены Рыбакиной из Казахстана (№18 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Путинцева - Анисимова, ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ализе Корне из Франции или Хейли Баптист из США.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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