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Андрей ДОМБРОВСКИЙ: «Не могу поверить в то, что произошло»

Экс-хавбек «Десны» искренне переживает за Чернигов

  • 06.04.2022 13:24
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Андрей ДОМБРОВСКИЙ: «Не могу поверить в то, что произошло»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Домбровский

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Домбровский прокомментировал последствия бомбардировки Чернигова российскими войсками.

«Чернигов - это город, в котором я проживал со своей семьей на протяжении последних трех лет. Без преувеличения могу сказать, что он стал для нас родным. Чернигов был очень уютным, комфортным для проживания, тихим и спокойный. То, что сейчас с ним происходит - это большая беда.

Грустно от того, что люди сейчас находятся там без электричества и воды, выживают. Город просто бомбят. Разбомбили стадион имени Юрия Гагарина, на котором «Десна» принимала своих соперников. Туда каждый день приходили люди, чтобы отдохнуть и порадоваться игре команды. Сейчас просто русские фашисты нашли там для себя какую-то «военную базу» и выпустили по стадиону пять-шесть ракет. Я не могу поверить в то, что произошло.

Уверен в том, что когда все закончится, что Чернигов быстро отстроят, и этот город будет сиять и станет одной из достопримечательностей будущей Украины», - сказал Домбровский.

Источник — Футбол 1/2/3

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