Андрей ПАВЕЛКО: «Лучи любит Украину всем сердцем»

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возвращении главы комитета арбитров Лучано Лучи в Украину. Напомним, 72-летний итальянец добирался до нашей страны за рулем авто.
«Для меня встреча с нашим главой комитета арбитров была очень приятной. Он не выдержал пребывания в Италии, сел за руль и, проведя за рулем 11 часов, приехал сюда. Он очень хотел быть вместе с Украиной и с нашим футболом. Это еще раз подчеркивает, что ни его возраст, уже достаточно почтенный, ни его итальянское гражданство не отрицают того, что он очень уважает и всем сердцем любит Украину. Уверен, что этот поступок будет очень важным для всего украинского футбольного сообщества», - сказал Павелко.
Источник — Футбол 1/2/3
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