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Андрей ПАВЕЛКО: «Лучи любит Украину всем сердцем»

Поступок главы комитета арбитров УАФ заслуживает уважения

  • 06.04.2022 12:43
  • 152 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Лучи любит Украину всем сердцем»
© УАФ. Лучано Лучи

Президент УАФ Андрей Павелко высказался о возвращении главы комитета арбитров Лучано Лучи в Украину. Напомним, 72-летний итальянец добирался до нашей страны за рулем авто.

«Для меня встреча с нашим главой комитета арбитров была очень приятной. Он не выдержал пребывания в Италии, сел за руль и, проведя за рулем 11 часов, приехал сюда. Он очень хотел быть вместе с Украиной и с нашим футболом. Это еще раз подчеркивает, что ни его возраст, уже достаточно почтенный, ни его итальянское гражданство не отрицают того, что он очень уважает и всем сердцем любит Украину. Уверен, что этот поступок будет очень важным для всего украинского футбольного сообщества», - сказал Павелко.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ManUtd, 06.04.2022 13:39
    0
    Коли побачив у новинах скільки грошової підтримки йде до України, то зрозумів - нащо сидіти в Італії без діла, треба їхати і пілити бабло, особливо, коли футбольна активність в країні впала до нуля
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    online
    Maks Maks, 06.04.2022 12:51
    0
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