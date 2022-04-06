Юрий ВИРТ: «В войне виноват русский народ»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт поделился своими мыслями о войне в Украине, Анатолии Тимощуке, а также рассказал, как помогает стране во время войны и почему решил продать свою медаль за победу в Кубке УЕФА.

«24 февраля мы были во Львове и готовились к игре, когда все это произошло. После начала войны мы распустили команду, и сегодня все футболисты находятся дома. Все помогают Украине, чем могут, мы держим связь. Дай Бог, придет мирное небо над головой, и мы будем отстраивать и Украину, и футбол.

Каждый человек хочет помочь как может. Я хотел помочь финансово, поэтому решил выставить на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА. Буду очень рад, если эти средства сохранят хотя бы одну человеческую жизнь.

Если бы Тимощук увидел, что происходит в Украине, в украинских городах и селах, думаю, он покинул бы свою команду и жил в другой стране. Он лично должен прокомментировать, почему он принял это решение. Это его личная жизнь, личный поступок. За все поступки человек должен отвечать.

В войне виноват русский народ, ведь многие поддерживают путина. Если вы поддерживаете путина, значит виноват весь народ. Нельзя говорить, что виноват один путин, а они все белые и пушистые. Они все так же виноваты, а может и больше, потому что они приходят и голосуют за него. К ним придет большое горе, я даже в этом не сомневаюсь. Все вернется, Украина победит и будет свободной, независимой, процветающей страной», - сказал Вирт.