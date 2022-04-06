Георгий СУДАКОВ: «Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться»

Футболист «Шахтера» Георгий Судаков, который стал волонтером на «Арене Львов», высказал свое мнение о том, что сегодня является главным залогом успеха для Украины.

«Сейчас всем очень тяжело. Главное - помогать друг другу. Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться всей страной, и тогда в этой войне будет один победитель», - сказал Судаков.