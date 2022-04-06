Георгий СУДАКОВ: «Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться»

Футболист «Шахтера» Георгий Судаков, который стал волонтером на «Арене Львов», высказал свое мнение о том, что сегодня является главным залогом успеха для Украины.
«Сейчас всем очень тяжело. Главное - помогать друг другу. Нельзя, чтобы каждый был сам за себя. Важно сплотиться всей страной, и тогда в этой войне будет один победитель», - сказал Судаков.
Источник — Футбол 1/2/3
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