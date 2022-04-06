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ФОТО. Parimatch выставил на аукцион футболку Шахтера с автографами игроков

Все вырученные деньги пойдут на благотворительность

  • 06.04.2022 11:44
  • 131 просмотр
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ФОТО. Parimatch выставил на аукцион футболку Шахтера с автографами игроков
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» присоединился к благотворительному аукциону Parimatch и предоставил футболку с автографами игроков.

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев. Футболка подписана игроками клуба после одной из побед в Лиге чемпионов.

Аукцион проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тысяч гривен). Аукцион продлится 48 часов, победит ставка с самой большой суммой.

 

 

Источник — Sport.ua

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