Артем ГРОМОВ: «Крылья Советов не позволяют Иванисене разорвать контракт»

Футболист «Зари» Артем Громов рассказал о своем отношении к войне, своей помощи украинцам и текущей ситуации в луганском клубе.

– Какие чувства у тебя вызывает война?

– Я чувствую глубочайшую ненависть к этим людям. Помню, как мне в школе рассказывали о славянах, но сейчас понимаю, что у нас даже расы разные. Мы - люди, а это черти и демоны. Можно называть как угодно. Я бы убивал их самым-самым жестоким образом за то, что они делают в Мариуполе и делали в Буче. Хочется выгнать их из Украины как можно дальше. Пускай собирают свои пожитки и пайки тридцатилетней давности и отправляются к себе обратно в россию. У нас им делать нечего. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Крыму.

– Есть ли у тебя какие-то друзья или родственники в россии?

– Один мой друг Дима Иванисеня там застрял. Он не может вырваться оттуда, так как Крылья Советов не позволяют ему разорвать контракт. Ему выставляют такие счета за разрыв контракта, что ему просто придется продать себя по частям.

– Как ты относишься к тому, что Шахтер и Динамо сейчас выезжают за границу и будут играть благотворительные матчи?

– Они молодцы. Будут помогать нашим военным хоть как-то. В Заре ситуация более ограниченная. В военное время нам конечно никто не платит. Хотя, мы и так пытаемся как можем. Сбрасываемся и отправляем деньги волонтерам, покупаем продукты. Я покупал бронежилеты и планирую продолжать это делать.

– Ты читал информацию о том, что Заря может исчезнуть?

– Конечно, когда вышла эта новость, то это всех шокировало. Мы не можем на это никак повлиять. С президентом связи нет. Гендиректор говорит то, что может. Вот и все.

– Ты не собирался вступить в ВСУ или тероборону?

– Я никогда в жизни не держал оружие в руках. Помогаю пока со стороны, как могу. У нас просто фантастические люди. Я рад, что у нас сейчас такой лидер. Не тот, который был раньше. Зеленский смог объединить вокруг себя весь народ. Наши парни в ВСУ и теробороне - просто красавчики. Наша победа - это вопрос не долгий. За нами правда и Бог.

– Что ты первое сделаешь после войны?

– Думаю, что день победы я буду отмечать долго со всеми друзьями и знакомыми. Как минимум, пару дней на это потрачу.

– А летом в Крым на море?

– Обязательно. В Ялту. Поедем все вместе. Будем отмечать победу во всех уголках нашей прекрасной страны, - сказал Громов.