Цыганык не исключает, что после войны Шахтер и Динамо расформируют

Игорь Цыганык считает, что после войны прекратит существование 30 процентов украинских футбольных клубов.

— Нет ли угрозы, что «Шахтер» и «Динамо» расформируют?

– Нельзя исключать такого варианта. Может произойти все, что угодно. Но все же не думаю, что клубы могут полностью прекратить существование. Возможно, уменьшится бюджет, уменьшится уровень команды, будут играть молодыми игроками.

Насколько я знаю, «Шахтер» сейчас отпускает бразильцев, но оставляет молодых украинцев. Значит, следует выполнять перед ними те условия, которые прописаны в контракте. «Шахтер» держит в уме молодую команду, которую нужно наигрывать на перспективу, чтобы со временем уменьшить бюджет.

Так же уменьшится бюджет и у «Динамо». Что делать с футболистами, получающими большую зарплату? Придется их продавать или отпускать. Клубы не могут исчезнуть просто так. У них нет долгов. Они могут быть проданы, кому-либо переданы или функционировать с меньшим бюджетом.

— С «Динамо» и «Шахтером» ясно. А правда, что уже большинство половины клубов УПЛ распустили?

— По моей информации, в УПЛ сейчас нет клубов, которые официально заявили бы, что прекращают деятельность. Все ждут и ищут возможности для дальнейшего существования.

— Насколько я знаю, в «Заре» и «Десне» все очень печально по финансам.

– Сейчас у всех печально. Но если война закончится в ближайшей перспективе, то откатить историю будет гораздо проще. Если же военные действия будут длительными, то с каждым днем ​​для клубов будет труднее.

— Каким будет украинский футбол после войны?

— Будет нормальный футбол, 11 на 11. У нас что, футболистов нет? Я вас прошу. У нас был небольшой провал после 2014 года, но сборная вышла на четвертьфинал чемпионата Европы, клубы играли в Лиге чемпионов. Нормальный у нас футбол. Мы сможем собрать хороших футболистов, чтобы играть. Я в этом не сомневаюсь.