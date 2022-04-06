Легия передаст дополнительные средства за матч с Динамо посольству Украины

«Легия» сообщила, что дополнительные средства, вырученные от товарищеского матча с «Динамо», передаст посольству Украины в Варшаве.

«Российская агрессия продолжается, и требуются все новые действия. Киевское «Динамо» обратилось в европейские клубы, в частности в «Легию», за поддержкой и помощью в организации «Матчей за мир!». Цель проекта – символически привлечь внимание международного сообщества и мира спорта к страданиям простых людей и зверствам войны. Организация матча – это очень большой вызов для нашего клуба как с точки зрения плотного графика команды, так и с точки зрения принятия на себя всех материально-технических и организационных вопросов, связанных с матчем.

Однако, имея в виду благородство акции, мы добросовестно взялись за это нелегкое задание. Это продолжение мероприятий клуба и фонда Легия для помощи людям из Украины.

Кроме символического значения матча, мы также заботимся о реальной поддержке людей, обиженных войной. Подготовленные фондом «Легии» сборы средств и аукционы поддержат цель акции, а дополнительные средства «Легия» и его благотворительный фонд будут перечислены на счет Посольства Украины в Варшаве», - говорится в сообщении польского клуба.

Поединок «Легия» - «Динамо» пройдет во вторник, 12 апреля, в Варшаве на Stadion Legii, начало - в 21:30.