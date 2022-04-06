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Юрченко забил дебютный гол за Ригу

Экс-хавбек «Десны» провел первый мяч за рижский клуб в официальном матче

  • 06.04.2022 02:59
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Юрченко забил дебютный гол за Ригу
© ФК Рига. Владлен Юрченко

Полузащитник «Риги» Владлен Юрченко отличился голом в поединке чемпионата Латвии против «Спартака». Украинец, перебравшийся в Латвию зимой, отличился на 14-й минуте встречи. Владлен мастерски исполнил штрафной удар. Это дебютный мяч для Юрченко в официальном матче.

Еще два украинца в составе рижского клуба – Юрий Вакулко и Александр Филиппов вышли на поле с первых минут. Вакулко сыграл весь матч, Филиппов был замене на 70-й минуте.

После четырех туров в активе «Риги» 9 очков и второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Латвии. 4-й тур

«Рига» - «Спартак» - 3:0
Голы: Юрченко, 14 (1:0). Юрковскис, 69 (2:0). Барнс, 71 (3:0).

 

Источник — Sport.ua

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