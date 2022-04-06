Юрченко забил дебютный гол за Ригу

Полузащитник «Риги» Владлен Юрченко отличился голом в поединке чемпионата Латвии против «Спартака». Украинец, перебравшийся в Латвию зимой, отличился на 14-й минуте встречи. Владлен мастерски исполнил штрафной удар. Это дебютный мяч для Юрченко в официальном матче.
Еще два украинца в составе рижского клуба – Юрий Вакулко и Александр Филиппов вышли на поле с первых минут. Вакулко сыграл весь матч, Филиппов был замене на 70-й минуте.
После четырех туров в активе «Риги» 9 очков и второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Латвии. 4-й тур
«Рига» - «Спартак» - 3:0
Голы: Юрченко, 14 (1:0). Юрковскис, 69 (2:0). Барнс, 71 (3:0).
🔥 Noskaties @RigaFC_Official vārtu guvumus uzvarā pār @fkspartaks!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) April 5, 2022
⚽ 14' Yurchenko
⚽ 69' Jurkovskis
⚽ 71' Barnes #OptibetVirsliga pic.twitter.com/QUAC7rNxu9
Источник — Sport.ua
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