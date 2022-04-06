В составе сборной США произошла замена перед матчем против Украины

Женская сборная США по теннису сделал одну замену в составе перед матчем в рамках Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.



Вместо третьего номера американок Слоан Стивенс (№36 WTA) в заявку попала Элисон Риск (№43 WTA).



Таким образом, состав американок теперь выглядит таким образом: Даниэль Коллинс, Джессика Пегула, Элисон Риск, Шелби Роджерс и Дезире Кравчик.



Встреча пройдет 15 – 16 апреля на харде в Эшвиле.