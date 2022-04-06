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В составе сборной США произошла замена перед матчем против Украины

Не сможет сыграть Слоан Стивенс, но у американок есть достойная замена

  • 06.04.2022 00:59
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В составе сборной США произошла замена перед матчем против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элисон Риск

Женская сборная США по теннису сделал одну замену в составе перед матчем в рамках  Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины.
 
Вместо третьего номера американок Слоан Стивенс (№36 WTA) в заявку попала Элисон Риск (№43 WTA).
 
Таким образом, состав американок теперь выглядит таким образом: Даниэль Коллинс, Джессика Пегула, Элисон Риск, Шелби Роджерс и Дезире Кравчик.
 
Встреча пройдет 15 – 16 апреля на харде в Эшвиле.

Источник — Sport.ua

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