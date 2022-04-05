Луческу произнес эмоциональную речь на тренировке Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу перед тренировкой напомнил своим подопечным, что у них есть прямые обязательства перед украинским народом.



«Если украинские солдаты героически сражаются на поле боя, то вы обязаны это делать на футбольном! Ради Украины и своего народа! Кроме того, было правильно отмечено, что наши соперники из серии благотворительных матчей не будут подвергаться или делать поблажки «Динамо» на поле – «Они выйдут биться против вас так, будто это официальный матч в Лиге чемпионов!», – сказал Луческу.







