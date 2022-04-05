Сачко стартовал с победы на челленджере в Сан-Ремо

Украинский теннисист Виталий Сачко успешно начал выступления в рамках челленджера в Сан-Ремо.
На старте соревнований украинец обыграл победителя квалификации итальянца Эдоардо Лаваньо.
Сан-Ремо. Первій круг
Виталий Сачко (Украина) – Эдоардо Лаваньо (Италия) – 6:3, 6:4
В следующем раунде Сачко сразится с Томасом Фаббиано из Италии, который посеян под седьмым номером.
Источник — Sport.ua
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