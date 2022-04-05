Зинченко и Яремчук - в запасе Ман Сити и Бенфики на матчи Лиги чемпионов

В 22:00 начнется первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Атлетико». Украинский игрок хозяев Александр Зинченко начнет встречу в запасе.
В другом четвертьфинале «Бенфика» примет «Ливерпуль», а форвард хозяев Роман Яремчук начнет игру на лавке запасных.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.