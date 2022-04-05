Россия отказалась от апелляции против ФИФА. Но будет судиться с УЕФА

Российский футбольный союз отказался от апелляции в Спортивном арбитражном суде по поводу исключения сборной от матчей плей-офф отбора ЧМ-2022.
Большинство матчей уже сыграны, проведена жеребьевка финальной части ЧМ, поэтому у России уже нет никакой возможности вернуться к этой истории.
Однако РФС намерен продолжать судиться с УЕФА по поводу отстранения российских команд от еврокубков.
Кроме того, продолжатся заседания из-за отстранения россиян от выступлений в других видах спорта (всего 10 апелляций).
Источник — BBC
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У мене є така пропозиція, що в українській мові той сраний запорєбрік треба перейменувати в московію.
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