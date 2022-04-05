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Россия отказалась от апелляции против ФИФА. Но будет судиться с УЕФА

Судебные заседания по поводу футбола и других видов спорта

  • 05.04.2022 21:45
  • 1474 просмотра
  • 4 комментария
Россия отказалась от апелляции против ФИФА. Но будет судиться с УЕФА
© reuters

Российский футбольный союз отказался от апелляции в Спортивном арбитражном суде по поводу исключения сборной от матчей плей-офф отбора ЧМ-2022.

Большинство матчей уже сыграны, проведена жеребьевка финальной части ЧМ, поэтому у России уже нет никакой возможности вернуться к этой истории.

Однако РФС намерен продолжать судиться с УЕФА по поводу отстранения российских команд от еврокубков.

Кроме того, продолжатся заседания из-за отстранения россиян от выступлений в других видах спорта (всего 10 апелляций).

Источник — BBC

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 05.04.2022 22:15
    +1
    Та і пуй з ними. Без шансів все одно.
    У мене є така пропозиція, що в українській мові той сраний запорєбрік треба перейменувати в московію.
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    online
    Tka4enko_855, 05.04.2022 22:01
    +1
    Сосать
    Ссылка
    Prokop, 05.04.2022 22:39
    0
    Rzechpospolita, 05.04.2022 22:06
    Пожалуйста, не пишите россия с большой буквы! А лучше вообще 3.14дораша или оркостан и т.д.
    Пропоную кацапстан
    Ссылка
    Rzechpospolita, 05.04.2022 22:06 (изменен)
    0
    Пожалуйста, не пишите россия с большой буквы! А лучше вообще 3.14дораша или оркостан и т.д.
    Ссылка
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