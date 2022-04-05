Даяна Ястремская – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) стартует на турнире WTA 250 в Боготе.
В первом круге украинка сразится против Панны Удварди из Венгрии (№84 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Осорио – Ин-Альбон. Ориентировочное время начала матча – не ранее 22:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли между собой один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сары Эррани из Италии (№145 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.