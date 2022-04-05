ВИДЕО. Слова Тухеля перед матчем Челси – Реал Мадрид

В среду, 6 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов-2021/22 состоится первый матч между английским Челси и испанским Реалом. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля перед первым матчем.
Источник — Sport.ua
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