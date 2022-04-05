ВИДЕО. Слова Тухеля перед матчем Челси – Реал Мадрид

В среду, 6 апреля, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов-2021/22 состоится первый матч между английским Челси и испанским Реалом. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Томаса Тухеля перед первым матчем.