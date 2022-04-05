Катарина Завацкая – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.



Во втором круге украинка сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№7 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Стивенс – Чжэн Циньвэнь. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.

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