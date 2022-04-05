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Катарина Завацкая – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чарльстоне

  • 05.04.2022 20:12
  • 341 просмотр
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Во вторник украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
 
Во втором круге украинка сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№7 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Стивенс – Чжэн Циньвэнь. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 05.04.2022 20:32
    0
    Ката, вперед. Покажи класну гру!
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