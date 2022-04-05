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Мы в подвале таблицы. Тренер Миколенко верит, что Эвертон останется в АПЛ

Фрэнк Лэмпард настроен позтивно

  • 05.04.2022 19:31
  • 378 просмотров
  • 1 комментарий
Мы в подвале таблицы. Тренер Миколенко верит, что Эвертон останется в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» находится всего в трех очках от зоны вылета, однако тренер Фрэнк Лэмпард уверен, что все в команде настроены позитивно.

«Осталось всего 9 туров, есть большое давление. Каждый матч очень важен. Мы почти в подвале таблицы, боремся за выживание».

«Мы все это понимаем, в клубе концентрируются на нашей задаче. Все настроены позитивно», - сказал Лэмпард.

Команда Виталия Миколенко в АПЛ выиграла лишь раз в шести последних турах.

Источник — BBC

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Комментарии
Сначала:
    Yanker8888888888, 05.04.2022 19:52
    0
    Эвертон останется в АПЛ,а УКРАИНА ПОБЕДИТ в войне с русскими МРАЗЯМИ
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