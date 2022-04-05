Мы в подвале таблицы. Тренер Миколенко верит, что Эвертон останется в АПЛ

«Эвертон» находится всего в трех очках от зоны вылета, однако тренер Фрэнк Лэмпард уверен, что все в команде настроены позитивно.
«Осталось всего 9 туров, есть большое давление. Каждый матч очень важен. Мы почти в подвале таблицы, боремся за выживание».
«Мы все это понимаем, в клубе концентрируются на нашей задаче. Все настроены позитивно», - сказал Лэмпард.
Команда Виталия Миколенко в АПЛ выиграла лишь раз в шести последних турах.
Источник — BBC
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