Мы в подвале таблицы. Тренер Миколенко верит, что Эвертон останется в АПЛ

«Эвертон» находится всего в трех очках от зоны вылета, однако тренер Фрэнк Лэмпард уверен, что все в команде настроены позитивно.

«Осталось всего 9 туров, есть большое давление. Каждый матч очень важен. Мы почти в подвале таблицы, боремся за выживание».

«Мы все это понимаем, в клубе концентрируются на нашей задаче. Все настроены позитивно», - сказал Лэмпард.

Команда Виталия Миколенко в АПЛ выиграла лишь раз в шести последних турах.