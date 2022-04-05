Сергей СИДОРЧУК: «Польша очень помогает Украине. Ждем фанов на трибунах»

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук ждет болельщиков на трибунах во время благотворительного матча против «Легии», который пройдет в Варшаве 12 апреля.
«Польша очень помогает Украине по всем направлениям. Я совершенно не удивлен, что они не остались в стороне и в футбольном плане. Это не просто матч, это символ дружбы наших стран и взаимовыручки».
«Ждем как можно больше болельщиков на трибунах, приглашаем всех поддержать нашу дружбу, поддержать Украину и нашу волю к победе», - сказал Сидорчук.
Источник — ФК Динамо Киев
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