Тренер Спортинга U-19: «Для Динамо это будет больше, чем просто матч»

Филипе Педру, тренер «Спортинга» U-19, готовится к перенесенному матчу 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против «Динамо» U-19.
Матч состоится в Румынии 7 апреля.
«Мы понимаем важность этого момента. Для «Динамо» это будет больше, чем матч. Игроки будут презентовать свою страну, и мы понимаем это. Но наше понимание останется вне поля, потому что задача остается той же - пройти дальше».
«У соперника были проблемы, но им удалось собрать команду и выбраться из страны. Они провели два спарринга и получили определенный отдых».
«У нас отдыха не было, но «Спортинг» находится в игровом ритме», - сказал Педру.
Источник — A Bola
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