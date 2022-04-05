Тренер Спортинга U-19: «Для Динамо это будет больше, чем просто матч»

Филипе Педру, тренер «Спортинга» U-19, готовится к перенесенному матчу 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА против «Динамо» U-19.

Матч состоится в Румынии 7 апреля.

«Мы понимаем важность этого момента. Для «Динамо» это будет больше, чем матч. Игроки будут презентовать свою страну, и мы понимаем это. Но наше понимание останется вне поля, потому что задача остается той же - пройти дальше».

«У соперника были проблемы, но им удалось собрать команду и выбраться из страны. Они провели два спарринга и получили определенный отдых».

«У нас отдыха не было, но «Спортинг» находится в игровом ритме», - сказал Педру.